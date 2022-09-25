Поженились перед мобилизацией: В Пыталово провели ускоренную церемонию регистрации брака

19:34, 25 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в Пыталовском районе перед отправкой на службу в связи с частичной мобилизацией свой брак решили зарегистрировать Виталий Денисов и Юлия Силина. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Получив повестку из военкомата, Виталий решил официально зарегистрировать свой брак. Он обратился к главе Утроинской волости Сергею Уланову с просьбой сделать это перед тем, как он уедет. Совершить бракосочетание именно в воскресенье помогла глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Расписались молодожены без марша Мендельсона в присутствии лишь начальника ЗАГСа, главы района и главы Утроинской волости. Новобрачные скрепили узы брака подписями и получили свидетельство о браке в знак создания новой семьи.

Вера Кондратьева отметила, что по возвращению ещё раз проведут торжественную церемонию бракосочетания, где невеста будет в белом платье, а жених в костюме.

Стоит отметить, как сообщила Псковскому агентству информации газета «Наша жизнь», Мендельсон прозвучит в ближайшее время, так как жених не прошел по состоянию здоровья и получил медицинский отвод перед самой отправкой.