Три улицы в Любятово заасфальтировали за выходные

21:02, 25 сентября 2022, ПАИ

За выходные дни в Любятово заасфальтировали сразу три улицы: Майскую, Светлую и Хвойную. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Борис Елкин.

По контракту завершение работ на этих объектах значилось в 2023 году, однако благодаря конструктивной работе с подрядной организацией удастся исполнить контракт досрочно.

На следующей неделе подрядчик приступит к отсыпке обочин, затем нанесёт разметку, установит искусственные дорожные неровности и знаки. Для контроля качества будут проведены лабораторные испытания, а затем объект введут в эксплуатацию.

Местные жители давно ждали ремонта этих дорог и уже в этом году получат более 2 км обновлённого покрытия.

Напомним, недавно Борис Елкин стал гостем программы «Первый на седьмом» на радио «7НЕБО», где выразил своё мнение касательно района Любятово в Пскове.