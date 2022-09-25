Три улицы в Любятово заасфальтировали за выходные
За выходные дни в Любятово заасфальтировали сразу три улицы: Майскую, Светлую и Хвойную. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Борис Елкин.
По контракту завершение работ на этих объектах значилось в 2023 году, однако благодаря конструктивной работе с подрядной организацией удастся исполнить контракт досрочно.
На следующей неделе подрядчик приступит к отсыпке обочин, затем нанесёт разметку, установит искусственные дорожные неровности и знаки. Для контроля качества будут проведены лабораторные испытания, а затем объект введут в эксплуатацию.
Местные жители давно ждали ремонта этих дорог и уже в этом году получат более 2 км обновлённого покрытия.
Напомним, недавно Борис Елкин стал гостем программы «Первый на седьмом» на радио «7НЕБО», где выразил своё мнение касательно района Любятово в Пскове.
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