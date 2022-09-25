Гостем фестиваля в Усвятах стал ансамбль «Комонь» из Москвы
В Усвятах состоялся областной фестиваль-конкурс исполнителей аутентичной песни, посвящённый 100-летию Ольги Сергеевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Новая жизнь».
Мероприятие прошло в большом зале районного Дома культуры, где зрителям и участникам показали фильм об Ольге Федосеевне, а затем на сцену вышли участники конкурса. В их исполнении прозвучали народные песни и песни из репертуара знаменитой усвятской песнехорки.
Гостем фестиваля стал ансамбль «Комонь» из Москвы, вдохновляющийся мотивами и песнями, которые были записаны этнографами в деревнях и сёлах разных регионов России.
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