Гостем фестиваля в Усвятах стал ансамбль «Комонь» из Москвы

22:01, 25 сентября 2022, ПАИ

В Усвятах состоялся областной фестиваль-конкурс исполнителей аутентичной песни, посвящённый 100-летию Ольги Сергеевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Новая жизнь».

Мероприятие прошло в большом зале районного Дома культуры, где зрителям и участникам показали фильм об Ольге Федосеевне, а затем на сцену вышли участники конкурса. В их исполнении прозвучали народные песни и песни из репертуара знаменитой усвятской песнехорки.

Гостем фестиваля стал ансамбль «Комонь» из Москвы, вдохновляющийся мотивами и песнями, которые были записаны этнографами в деревнях и сёлах разных регионов России.