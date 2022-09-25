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Политика

Отсрочку от мобилизации для своих студентов просит ректор частного университета

Ректор частного российского университета «Синергия» Артём Васильев предложил дать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации студентам негосударственных вузов, сообщает ТАСС.

В данный момент во всей стране в частных вузах обучается свыше 150 тысяч учащихся. Отсрочку от мобилизации Артём Васильев предлагает ввести и для молодых учёных до 35 лет.

Напомним, что отсрочка от частичной мобилизации положена студентам государственных вузов и сузов, получающих подобное образование впервые.

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