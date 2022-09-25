Чемпионат Санкт-Петербурга по ловле спиннингом с берега прошёл в эти выходные
Чемпионат Санкт-Петербурга по ловле спиннингом с берега проходил в Ломоносовском районе Ленинградской области.
В составе команды «Псков-Фишинг» присутствовали Борис Белоусов, Ярослав Баслаков, Виктор Дик и Роман Селиховский. Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд.
В чемпионате было два этапа — командный и личный зачёты. Команда из Пскова смогла обогнать многих и занять третье место в рейтинге чемпионата.
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