Чемпионат Санкт-Петербурга по ловле спиннингом с берега прошёл в эти выходные

23:29, 25 сентября 2022, ПАИ

Чемпионат Санкт-Петербурга по ловле спиннингом с берега проходил в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В составе команды «Псков-Фишинг» присутствовали Борис Белоусов, Ярослав Баслаков, Виктор Дик и Роман Селиховский. Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд.

В чемпионате было два этапа — командный и личный зачёты. Команда из Пскова смогла обогнать многих и занять третье место в рейтинге чемпионата.