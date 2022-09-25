Начальника военкомата подстрелили на рабочем месте

09:54, 26 сентября 2022, ПАИ

В Иркутской области начальника Усть-Илимского военкомата Александра Елисеева подстрелил неизвестный на рабочем месте.

Как сообщает Telegram-канал Mash, преступник зашёл внутрь здания и сказал: «Никто не будет воевать», предварительно выстрелив из обреза шесть раз.

Стрелка задержали, его зовут Руслан Зинин, злоумышленнику 25 лет. Александр Елисеев находится в реанимации в тяжелом состоянии.