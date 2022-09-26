Кубинских нелегалов выдворили на родину из Псковской области

11:11, 26 сентября 2022, ПАИ

Шесть граждан Республики Куба выдворили на родину судебные приставы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Среди иностранцев было двое несовершеннолетних, одному исполнилось 2 года, второму - 2 месяца. Ребенок в возрасте двух месяцев родился на территории РФ, в специализированном учреждении для временного содержания в городе Пскове.

Все граждане доставлены до пункта пропуска через государственную границу в международный аэропорт Пулково города Санкт-Петербурга.

Поводом для принятия судебным органом такого решения, в основном, становится нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания, пояснили в управлении.

Въезд в Россию для них теперь будет закрыт на 5 лет, добавили в ведомстве.