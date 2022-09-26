Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске

11:24, 26 сентября 2022, ПАИ

Шесть человек погибли и около 20 пострадали от действий стрелявшего в Ижевске, сообщает Telegram-канале «МВД Медиа» со ссылкой на данные МВД по Удмуртии.

«По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», - передает РИА Новости.

Человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. «По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», - написал политик, передает ТАСС.