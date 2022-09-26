Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске
Шесть человек погибли и около 20 пострадали от действий стрелявшего в Ижевске, сообщает Telegram-канале «МВД Медиа» со ссылкой на данные МВД по Удмуртии.
«По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», - передает РИА Новости.
Человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. «По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», - написал политик, передает ТАСС.
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