Кол-центр откроют в Псковской областной больнице

12:22, 26 сентября 2022, ПАИ

В начале следующего года в Псковской областной больнице откроют кол-центр. Об этом рассказал главный врач медучреждения Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По мнению Евгения Панферова, данная мера необходима, чтобы врач и медсестра «имели больше возможностей заниматься своей профессиональной деятельностью».

«Открытие кол-центра позволит своевременно отвечать на вопросы пациентов. Вопросы возникают разные: что нужно иметь с собой для плановой госпитализации, дата госпитализации, кроме того, у родственников могут возникнуть вопросы о состоянии пациента», - отметил главврач и добавил, что это позволит сократить количество жалоб пациентов.

Кроме того, он уточнил, что планируется разработать новый сайт больницы.