ИНФОГРАФИКА Псковская гордума 7-го созыва: новая структура
На первой сессии Псковской городской Думы 7-го созыва, которая проходила в два этапа 22 и 23 сентября, депутаты избрали председателя, его заместителей и руководителей комитетов. Псковское агентство информации представляет новую структуру городского парламента в инфографике.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
25 сентября 2022
Отсрочку от мобилизации для своих студентов просит ректор частного университета
25 сентября 2022
Поженились перед мобилизацией: в Пыталово провели ускоренную церемонию регистрации брака