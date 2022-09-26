МИД Эстонии рекомендует согражданам воздержаться от поездок в Россию

21:20, 26 сентября 2022, ПАИ

Министерство иностранных дел Эстонии посоветовало гражданам страны не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной, пишет «Интерфакс».

«Министерство просит граждан Эстонии, временно пребывающих в России, подумать о важности своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию», – сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство призвало лиц с двойным гражданством – России и Эстонии – учитывать, что «Россия рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены».