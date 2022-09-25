Центр детского чтения в Пскове может обновиться уже к осени следующего года

23:24, 26 сентября 2022, ПАИ

Центр детского чтения в Пскове получит пять миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на обновление книжного фонда, закупку мебели и техники. Об этом сообщил в эфире «7 НЕБА» начальник управления культуры города Пскова Дмитрий Яковлев.

«В этом году центр детского чтения стал победителем нацпроекта, и теперь он пополнит ряды модельных библиотек Пскова. За 10 лет, которые прошли с момента реконструкции центра, здание требует и косметического ремонта, и замены мебели. А самое главное, что изменится материально-техническое наполнение: появятся суперсовременные компьютеры, плазмы, интерактивные доски. Кроме этого, на протяжении последующих трёх лет библиотека будет пополняться внушительным книжным фондом. Если всё пойдёт по плану, то к осени следующего года центр откроется обновлённым», – сказал Дмитрий Яковлев в программе «Место встречи».