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Центр детского чтения в Пскове может обновиться уже к осени следующего года

Центр детского чтения в Пскове получит пять миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на обновление книжного фонда, закупку мебели и техники. Об этом сообщил в эфире «7 НЕБА» начальник управления культуры города Пскова Дмитрий Яковлев.

«В этом году центр детского чтения стал победителем нацпроекта, и теперь он пополнит ряды модельных библиотек Пскова. За 10 лет, которые прошли с момента реконструкции центра, здание требует и косметического ремонта, и замены мебели. А самое главное, что изменится материально-техническое наполнение: появятся суперсовременные компьютеры, плазмы, интерактивные доски. Кроме этого, на протяжении последующих трёх лет библиотека будет пополняться внушительным книжным фондом. Если всё пойдёт по плану, то к осени следующего года центр откроется обновлённым», – сказал Дмитрий Яковлев в программе «Место встречи».

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