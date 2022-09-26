«Аэрофлот» возобновит полёты из Москвы на курорты Египта с 1 октября
«Аэрофлот» возобновит полёты из Москвы на курорты Египта с 1 октября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Airbus А330 будет летать каждый день из аэропорта Шереметьево в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
«На воздушных линиях будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры. Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполнять из терминала С в Шереметьево», — говорится в сообщении компании.
Сегодня авиаперевозчик «Россия» сообщил о планах запустить рейсы в эти же египетские города из Сочи с 30 октября.
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