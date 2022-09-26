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Общество

Две первые профильные смены начали работать в центре «Вега»

Смены имеют лингвистическое и художественное направления. Фото: Telegram

В региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» начали свою работу первые две профильные смены для учащихся 5–7-х классов лингвистической и художественной направленности, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

35 детей будут жить и обучаться в центре от 1 до 2 недель. Преподаватели смогут поддержать одарённых ребят, дать им новые знания и возможности для дальнейшего развития способностей. 

Все педагоги центра проходят обучение для повышения квалификации, в том числе в центре «Сириус».

До конца года в центр на профильные смены приедут 325 ребят. 245 школьников пройдут обучение в кружках, и ещё 900 будут учиться дистанционно. Помимо программ по направлениям «наука», «искусство» и «спорт», здесь также будут проходить подготовка к олимпиадам, кружки и онлайн-занятия. 

У центра есть свой сайт. Здесь можно ознакомиться с программами, узнать перечень документов и подать заявку. Обучение бесплатное.

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