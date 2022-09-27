Депутат Госдумы призвала дать отсрочку от мобилизации учителям начальной и средней школы

07:00, 27 сентября 2022, ПАИ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы, пишет РИА Новости.

«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», - отметила Яна Лантратова..

В письме Шойгу она отмечает, в соцсетях ей поступают многочисленные обращения педагогического и родительского сообществ по вопросу призыва на военную службу учителей и педагогов.

Депутат со ссылкой на указ президента об объявлении частичной мобилизации и последующие разъяснения Минобороны РФ по этому вопросу, указывает, что педагоги-мужчины, служившие в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, «попадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу».

Также парламентарий отмечает, что «педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах (информатика, труд и физкультура)». Тот факт, что у российской школы «женское лицо», «отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях», также добавила Лантратова, ссылаясь на высказывания экспертов.

Депутат просит Шойгу поручить проработку вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для педагогов начальной и средней школы при участии профильных министерств и ведомств.