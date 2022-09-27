Жителя Дедовичского района осудят за избиение сожительницы

08:36, 27 сентября 2022, ПАИ

Жителя Дедовичского района осудят за избиение сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дедовичского района.

В январе 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. В ходе ссоры он ударил ее в лицо. Женщина получила перелом верхней челюсти, ушиб мягких тканей правой щеки и верхней губы.

«Данное преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет», - прокомментировали в ведомстве.