Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профессиональный праздник отмечают три тысячи псковских воспитателей

Фото: пресс-служба Псковстат

Статистические данные о дошкольном образовании в Псковской области привёл Псковстат ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников.

На конец 2021 года в Псковской области 215 организаций осуществляли образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми. Численность воспитанников составила 28,6 тысячи человек, из них 86 % – дети в возрасте 3 лет и старше.

Свой профессиональный праздник отметят 3 тысячи педагогических работников дошкольных организаций, из которых 0,4 тысячи человек (13,7 %) трудятся в сельской местности. Высшее педагогическое образование на конец 2021 года имели 45,6 % педагогических работников, среднее педагогическое – 48,1 %. Стаж педагогической работы 20 лет и более имели 41 % работников.

В общем числе педагогических работников 76 % (2,3 тысячи человек) составляли воспитатели. В составе воспитателей на конец 2021 года преобладающую долю занимали воспитатели в возрасте 25-39 лет (32,2 %), наименьшую (3,5 %) – 65 лет и старше.

Поздравления с праздником принимают и музыкальные руководители, логопеды, психологи, инструктора по физической культуре и другие, численность которых на конец 2021 года составила 725 человек.

Сотрудники Псковстата также присоединяются к поздравлениям и желают всем воспитателям и работникам дошкольного образования здоровья и профессиональных успехов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 сентября 2022

Вылет самолёта Москва – Псков перенесён

27 сентября 2022

Профессиональный праздник отмечают три тысячи псковских воспитателей
27 сентября 2022

Что делать, если стреляют: эксперт опубликовала инструкцию для школьников
27 сентября 2022

«20 главных событий России за 20 лет»: цифровизация жизни
27 сентября 2022

Минтранс попросил для авиаторов отсрочку от частичной мобилизации

27 сентября 2022

Опубликован перечень специальностей для отсрочки от призыва
27 сентября 2022

До 16 градусов тепла ожидается 27 сентября в Пскове

27 сентября 2022

Борис Елкин поздравил воспитателей с профессиональным праздником

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...