Профессиональный праздник отмечают три тысячи псковских воспитателей

11:05, 27 сентября 2022, ПАИ

Статистические данные о дошкольном образовании в Псковской области привёл Псковстат ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников.

На конец 2021 года в Псковской области 215 организаций осуществляли образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми. Численность воспитанников составила 28,6 тысячи человек, из них 86 % – дети в возрасте 3 лет и старше.

Свой профессиональный праздник отметят 3 тысячи педагогических работников дошкольных организаций, из которых 0,4 тысячи человек (13,7 %) трудятся в сельской местности. Высшее педагогическое образование на конец 2021 года имели 45,6 % педагогических работников, среднее педагогическое – 48,1 %. Стаж педагогической работы 20 лет и более имели 41 % работников.

В общем числе педагогических работников 76 % (2,3 тысячи человек) составляли воспитатели. В составе воспитателей на конец 2021 года преобладающую долю занимали воспитатели в возрасте 25-39 лет (32,2 %), наименьшую (3,5 %) – 65 лет и старше.

Поздравления с праздником принимают и музыкальные руководители, логопеды, психологи, инструктора по физической культуре и другие, численность которых на конец 2021 года составила 725 человек.

Сотрудники Псковстата также присоединяются к поздравлениям и желают всем воспитателям и работникам дошкольного образования здоровья и профессиональных успехов.