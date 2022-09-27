Более 4 миллионов рублей выманили у псковичей телефонные мошенники
Крупные денежные суммы передали мошенникам жители Пскова, Великих Лук и Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Злоумышленники представлялись по телефону банковскими служащими или сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковским счетам клиентов или списания имеющихся сбережений они получили денежные средства на общую сумму свыше четырёх миллионов рублей.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию, после чего по данным фактам возбудили уголовные дела.
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