Более 4 миллионов рублей выманили у псковичей телефонные мошенники

12:22, 27 сентября 2022, ПАИ

Крупные денежные суммы передали мошенникам жители Пскова, Великих Лук и Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники представлялись по телефону банковскими служащими или сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковским счетам клиентов или списания имеющихся сбережений они получили денежные средства на общую сумму свыше четырёх миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, после чего по данным фактам возбудили уголовные дела.