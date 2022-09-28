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Экономика

Пресс-конференция о статусе реализации инвестпроекта «Титан-Полимер» проходит в медиацентре ПАИ

28 сентября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция «Статус реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер». 

Когда заработает флагманское предприятие ОЭЗ «Моглино» «Титан-Полимер», расскажут спикеры медиацентра - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

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