В Луганске телевышка окрасилась в цвета российского триколора

22:00, 27 сентября 2022, ПАИ

Телевышка в Луганске во вторник окрасилась в цвета российского триколора в финальный день референдума о вхождении ЛНР в состав России, передаёт корреспондент ТАСС.

Днём жители Луганска также начали вывешивать российские триколоры в окнах домов и на фасадах магазинов. Российские флаги, в частности, появились на балконах домов на улице Советской в центре Луганска. Всё больше российских триколоров появляется и на магазинах.

Референдум о вхождении в РФ начался 23 сентября одновременно в четырёх регионах – в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На данный момент во всех регионах голосование уже завершилось. Оглашены первые результаты.