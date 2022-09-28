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Порховский завод заплатит работнику за травму на производстве

400 тысяч рублей заплатит работнику АО «Маслосырзавод «Порховский» за тяжкий вред здоровью на производстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Сотрудники установили, что из-за ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц за соблюдением на производстве требований охраны труда, трудовой дисциплины, должностных инструкций, техники безопасности работнику был причинен тяжкий вред здоровью. Таким образом «было нарушено его право на труд в условиях, отвечающих государственным нормативным требованиям охраны труда, включая требования безопасности», отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление о взыскании с организации в пользу пострадавшего работника компенсации морального вреда. 

По результатам судебного разбирательства эти требования удовлетворены в полном объеме. С маслосырзавода в пользу пострадавшего взыскано 400 тысяч рублей. 

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