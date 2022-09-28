Более 9 млн рублей направят на ремонт дороги в Палкинском районе
Объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги Новая Уситва - Добычи - Лоси в Палкинском районе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Как следует из документов, максимальная цена контракта составляет 9 224 486,23 рубля. Срок выполнения работ - до 31 декабря 2023 года.
Планируются подсыпка песчано-гравийной смесью, укладка трубопроводов, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, вырубка кустарников и другие работы.
Отмечается, что заказчиком выступила администрация Палкинского района.
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