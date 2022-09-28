Детский спектакль «Три медведя» покажут в Пскове

12:28, 28 сентября 2022, ПАИ

На премьеру спектакля «Три медведя» приглашает псковичей и гостей города Псковский музей-заповедник. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

В эту субботу, 1 октября, в 11:00 во Дворе Постникова детский театр «Город Муз» представит премьеру спектакля «Три медведя», который будет разыгран с помощью перчаточных кукол на самодельной ширме.

«Ребята вместе с девочкой Машей отправятся на прогулку в волшебный лес, где их будет ждать неожиданная встреча с семейством медведей. В процессе истории ребятам расскажут о важности воспитания и вреде хамства, научат бережливости и заботливому отношению к тем, кто рядом», - говорится в сообщении.

Необычная постановка и оригинальные куклы позволят детям окунуться в историю и получить незабываемые впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь, отмечают организаторы.

Вход свободный (по предварительной записи). Справки предоставляются по телефонам: +78112292260, +79113580816.