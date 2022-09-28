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Общество

Студенты ПсковГУ смогут получить два диплома

Соглашение для международной подготовки инженеров заключит ПсковГУ с Белорусским национальным техническим университетом. В рамках этого документа будет создана передовая инженерная школа, сообщила ректор вуза Наталья Ильина в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 28 сентября.

В инженерной школе будет пять направлений обучения. По словам Натальи Ильиной, уже подготовлен перечень документов и проведён отбор студентов. Сначала в Белоруссию поедут псковичи, а потом будет произведён обмен.

Наталья Ильина также подчеркнула, что те, кто будет осваивать эту программу в следующем году, получат два диплома - от ПсковГУ и от БНТУ.

«На Льва Толстого будут делать капремонт под специфику школы. Наша передовая техническая школа заточена на станкостроение, и мы сейчас выиграли дополнительный грант на 75 миллионов по электроприводу. На данный момент также формируются мощности, куда будут поставлены станки. При этом в Белоруссии есть плазменно-лазерные технологии», - добавила ректор университета.

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Студенты ПсковГУ смогут получить два диплома

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