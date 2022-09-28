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Политика

Профсоюзы России и ЛДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба облсовпрофа

Соглашение о сотрудничестве с Федерацией профсоюзов Донецкой и Луганской народных республик подписала Федерация независимых профсоюзов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Церемония подписания документа состоялась на площадке IV Всероссийского интеллект-форума «Профсоюзы XXI век. Горизонты и барьеры». Мероприятие проходит в Сочи с участием более 350 профлидеров из разных отраслей и регионов страны.

Со стороны ФНПР соглашение подписал председатель национального профцентра России Михаил Шмаков. Профсоюзы ЛДНР представили руководители республиканских федераций – Игорь Рябушкин и Максим Паршин.

«Это, безусловно, событие эпохальной важности. Сегодня на наших глазах творится профсоюзная история, - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Мы надеемся, что и подписание соглашения с профсоюзами Запорожья и Херсона состоится в самое ближайшее время. Это значит, что права трудящихся на территории новых регионов России будем защищать вместе, всеми силами».

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