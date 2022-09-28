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Политика

Об изменении статуса Азовского моря заявили в Крыму

Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.

«Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», - подчеркнул Владимир Константинов.

Напомним, что референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 % бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23 % проголосовавших, в ЛНР – 98,42 %, в Херсонской области – 87,05 %, в Запорожской области – 93,11 %. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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