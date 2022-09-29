Количество производителей БОПЭТ-плёнки увеличится на рынке в России

09:16, 29 сентября 2022, ПАИ

Строительство двух линий по производству БОПЭТ-плёнки завершает группа компаний «Титан». Об этом сообщила генеральный директор АО «Группа компаний «Титан» Ольга Тарасенко. Она уточнила, что мощность производства составит до 72 тысяч тонн в год.

«Данный проект является приоритетным с точки зрения развития промышленности и науки в России, в то же время он является импортозамещающим», - отметила Ольга Тарасенко.

По её словам, на сегодняшний день на рынке в России присутствуют два производителя БОПЭТ-плёнки, всего в год производится около 30-37 тысяч тонн продукции. Она также заявила, что данных объёмов не хватает.

«Импортный продукт присутствует на рынке, но это высокая стоимость логистики, длительные сроки поставки. Продукт должен быть российским», - добавила Ольга Тарасенко.

Гендиректор подчеркнула, что «Титан-Полимер» планирует выйти на рынок с БОПЭТ-плёнкой в ближайшее время.