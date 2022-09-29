До +13 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября

09:45, 29 сентября 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь прогнозируются в Псковской области 29 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Температура воздуха по региону днём составит от +8 до +13, ночью: от +3 до +8 градусов. Будет дуть ветер восточных направлений.

В Пскове ожидается небольшой дождь. Температура днём: от +10 до +12 градусов, ночью: от +5 до +7. В Великих Луках тоже пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днем: от +11 до +13, ночью: от +6 до +8.