Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Какие законы вступят в силу в октябре

Производство жизненно необходимых лекарств станет проще, транспортный комплекс получит дополнительную поддержку для снижения последствий санкций, еще больше пособий переведут на карту «Мир». Эти и другие нововведения произойдут в октябре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной Думы.

1 октября 

Производство лекарств

Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья и будут быстрее получать нужные компоненты. Также запрещается вывоз донорской крови, полученной в России, за пределы страны, за исключением гуманитарной помощи. 

Поддержка при госзакупках в условиях санкций

Правительство сможет включать участников госзакупок, подпавших под санкции, в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Это же правило будет касаться закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

Госуслуги оперативно

Получение государственных и муниципальных услуг будет упрощено, поскольку необходимые для исполнения обращения документы и информация будут предоставляться на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

Клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции 

Граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование), а также ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить этот запрет можно будет в любое время. Мера призвана помочь в борьбе с мошенниками.

Льготы для безвозмездной поставки газа для Вечного огня

Передача газа и услуги по его транспортировке на безвозмездной основе для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях не признаются объектами налогообложения НДС. Норма применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2022 года.

Ускорение перевода средств в казначейство

Сокращаются сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счет при внесении платежей в бюджетную систему РФ. Таким образом повышается исполнительская дисциплина в бюджетном процессе.

Оценка рисков компаний и ИП

С 1 июля заработала система «Знай своего клиента». Банки разделяют всех клиентов по степеням риска и на основе этого принимают решения об объеме разрешенных операций. С 1 октября начинают действовать ограничения для компаний или ИП из «красной» зоны: если в течение шести месяцев они не реабилитируют себя через ЦБ, то их ликвидируют.

Новые правила уплаты НДС при получении электронных услуг 

Если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками организациям и ИП, то последние начнут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов. При оказании электронных услуг физлицам иностранные организации продолжают исчислять НДС самостоятельно. 

Водительские права в электронном виде

С 1 октября можно будет предъявлять водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто». Наличие удостоверения в бумажном виде по‑прежнему обязательно, полная замена на электронный формат станет возможной после внесения поправок в ПДД.

13 октября

Пожарная безопасность

Систематизируются подходы по размещению подразделений противопожарной службы. Правительство РФ будет утверждать перечень населенных пунктов, в которых они должны размещаться, учитывая экономический и производственный потенциал, а также численность населения.

26 октября

Еще больше пособий переведут на карту «Мир» 

Список пособий, которые можно получать только на карту «Мир», пополнится. В него добавят выплаты малоимущим гражданам, которые установлены законом «О государственной социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные выплаты почетным донорам.

30 октября

Устойчивая работа транспортного комплекса

Перевозки грузов морским и внутренним водным транспортом, а также разработка информационной системы оформления воздушных перевозок отнесены к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обороны и безопасности государства. Это позволит обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 сентября 2022

Положение о конкурсе на замещение должности главы Пскова утвердили депутаты
29 сентября 2022

Какие законы вступят в силу в октябре
28 сентября 2022

Володин - о референдумах: Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида
27 сентября 2022

Перед новым главой Гдовского района поставили задачи на перспективу
27 сентября 2022

Андрей Турчак - об итогах референдумов: Все встало на свои места
27 сентября 2022

Вера Емельянова: К своему юбилею Гдовский район придёт с отличными результатами
27 сентября 2022

Сергей Дмитриев покидает пост главы аппарата правительства Псковской области

26 сентября 2022

ИНФОГРАФИКА Псковская гордума 7-го созыва: новая структура

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...