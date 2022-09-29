Новую уловку банков по навязыванию страховок обнаружил ЦБ

11:07, 29 сентября 2022, ПАИ

Центробанк выявил новую практику у банков при дистанционном обслуживании. Они используют кнопку «Далее», чтобы получить при оформлении заявки на кредит согласие клиента на дополнительную услугу, прежде всего по страхованию жизни и здоровья. Об этом пишет газета «Известия».

Это прямое нарушение закона о потребительском кредите, и регулятор будет пресекать эту практику, рассказал на банковском форуме в Казани замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Сергей Колганов. По его словам, такая уловка — прямое нарушение 353-ФЗ (закон о потребкредите), где предусмотрено требование о получении согласия клиента.

«Для принятия той или иной дополнительной услуги потребитель должен выразить волеизъявление. Для этого он должен ознакомиться с содержанием этой услуги, а потом согласиться или отказаться. Если он просто нажимает на кнопку «Далее», то это не является осознанным потребителем действием, которым он подтверждает согласие», — пояснил Сергей Колганов.

Он уточнил, что ЦБ намерен пресекать подобные практики.