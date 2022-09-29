Введение в Семейный кодекс презумпции добросовестности родителей одобрили псковские депутаты

13:47, 29 сентября 2022, ПАИ

На сентябрьской сессии депутаты областного Собрания приняли постановление в поддержку поправок в Семейный кодекс РФ, направленных на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» находится на рассмотрении в Государственной Думе, первое чтение намечено на осень этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ предусматривает совершенствование правовых норм, регулирующих ситуации изъятия ребёнка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью». По мнению авторов законодательной инициативы – группы сенаторов и депутатов Госдумы, действующий механизм «отобрания» ребёнка нуждается в корректировке. Взамен принятой практике, когда при угрозе жизни и здоровью ребёнок направляется в специализированное казённое учреждение, предлагается передавать его родственникам.

Передача ребенка под временную защиту его родственникам является приоритетной мерой, а изъятие ребёнка из семьи, напротив, - исключительной мерой, которая может быть применена только по решению суда. В качестве принципа семейно-правового регулирования законопроект устанавливает презумпцию добросовестности родителей.