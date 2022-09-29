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Происшествия

Москвич получил новый срок за избиение трех полицейских в Пскове

Рвнее судимый москвич получил новый срок за избиение трех полицейских в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. 

 

Установлено, что 31 января 2022 года 25-летний житель Москвы освободился из мест лишения свободы. В этот день он приехал на железнодорожный вокзал Пскова, где стал распивать алкоголь в кассовом зале, а затем в зале ожидания. 

Его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Там он избил трех успокаивающих его полицейских. Мужчина вновь был задержан и заключен под стражу с содержанием в следственном изоляторе. В ходе следствия он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, за москвич ранее был судим за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, против личности, представителей власти и хищения. 

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