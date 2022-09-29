Житель локнянской деревни заплатит штраф за продажу самогона

17:36, 29 сентября 2022, ПАИ

Житель локнянской деревни заплатит штраф за продажу самогона. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

В декабре 2021 года житель деревни Орешково кустарным способом изготовил самогон в объеме 630 см3. А в марте 2022 года подсудимый реализовал самогон за 200 рублей гражданину, выступающему в качестве покупателя при проведении оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Согласно заключению судебной санитарно-эпидемиологической экспертизы, спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности и представляет опасность для здоровья и жизни потребителей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, дело рассмотрено в особом порядке. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.