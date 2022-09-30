ВИДЕО Млечный Путь над псковской деревней

08:02, 30 сентября 2022, ПАИ

Таймлапсом Млечного Пути над деревней Кусва поделился псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Тот самый таймлапс Млечного Пути и сосенки, съёмка которого помогла мне застать недавнее полярное сияние (на нём даже эту сосну видно). Благо фотоаппарат сделал на тот момент необходимое количество фотографий - после чего я уже переключился на «сияшку». Овраг Жабоход близ Кусвы», - рассказал автор видеозаписи.

Ранее Млечный Путь удалось запечатлеть над островом Залита.