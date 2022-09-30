Врач-диетолог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда

09:08, 30 сентября 2022, ПАИ

Самые безопасные виды фастфуда назвала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она оценивала блюда с точки зрения вреда для организма.

Риск отравления крайне мал при употреблении пиццы или бургеров, поскольку эти блюда обычно производятся на автоматизированных линиях, считает гастроэнтеролог, пишет РИА Новости.

«Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей, если только она не хранится в комнатных условиях», – сказала Дианова.

Если оценивать фастфуд с точки зрения риска развития пищевой токсикоинфекции, то бургеры и пицца – наиболее безопасные варианты, полагает она. Но частое употребление этих блюд может привести к избыточному весу и обострению некоторых хронических заболеваний, предупредила гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.

«Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса», – отметила Дианова.

Она также рассказала, что быстро перекусить вне дома без вреда для здоровья можно орехами и бананом, если положить их в ланчбокс и взять с собой, заключила она.