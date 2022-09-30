В Пустошке прокуратура требует установить пандусы на входе в музей
В Пустошкинском районе прокуратура проверила соблюдение прав людей с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам социальной инфраструктуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено нарушение в историко-краеведческом музее. Ни один вход в здание не был оборудован специальными пандусами или подъемными устройствами.
Прокуратура направила в адрес администрации музея постановление об устранении нарушений.
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