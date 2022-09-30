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Общество

Эксперт объяснил нововведения в правилах ОСАГО

Вступающие в силу с 1 октября новые правила ОСАГО призваны упростить канцелярскую работу как сотрудникам ГИБДД, так и водителям, попавшим или спровоцировавшим ДТП, рассказал адвокат компании ООО «Хатон.ру Право» Эльнур Исмаилов.

Эксперт назвал четыре важных изменения. Одно из главных нововведений — извещение о ДТП перестало содержать данные очевидцев произошедшего. «Это явно упростит жизнь как автомобилистов, так и сотрудников ГИБДД, оформляющих протоколы (поскольку ошибки в личных данных свидетелей не редкость, а вот их последствия чреваты). А уж очевидцы наверняка станут охотнее делиться информацией об увиденном, не боясь гласности», — отметил Исмаилов.

Согласно новым правилам, результаты осмотра поврежденного автомобиля необходимо предоставить страховой компанией не позднее пяти дней после процедуры, сообщает газета «Известия».

«Выбор способа уведомления остается за водителем и указывается в заявлении на получение выплаты по ОСАГО. И больше никаких дополнительных заявлений «для ознакомления с результатами осмотра», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, владельцу машины больше не надо извещать страховую компанию о смене государственного регистрационного знака в течение трех дней после процедуры. Эксперт напомнил, что ранее для этого нужно было пойти в организацию лично, написать письмо или обращение в приложении. Теперь страховщики узнают об этом сами благодаря автоматизированной базе данных.

В то же время автовладелец обязан поставить в известность страховщиков об изменении собственника. Раньше это было добровольной процедурой. Новый собственник должен за 10 дней поставить приобретение на учет. В случае если он не сделает это вовремя, придется заплатить штраф —1,5 тысячи рублей.

«Ожидается, что эти новшества значительно облегчат жизнь участников дорожного движения. Посмотрим, так ли это, время покажет», — заключил Исмаилов.

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