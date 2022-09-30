Саженцы с табачной белокрылкой уничтожат в Псковской области

13:29, 30 сентября 2022, ПАИ

Опасную партию саженцев, которая заражена вредоносным карантинным объектом, выявили при досмотре на складе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области в партии саженцев деревьев обнаружены живые пупарии, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. 12 саженцев декоративных деревьев олеандр итальянского происхождения следовали автотранспортным средством из Литвы в адрес общества с ограниченной ответственностью в Москве.

Лабораторная экспертиза установила, что подкарантинная продукция заражена табачной белокрылкой, включенной в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС.

Выпуск итальянской продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещён. На основании принятого собственником решения груз подлежит уничтожению.