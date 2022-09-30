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Общество

Более половины упаковки в России станет экологичной к 2025 году – Россельхозбанк

По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объёма выпускаемой в России упаковки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

На текущий момент рынок пищевой упаковки оценивается в 1,3 трлн рублей, 80-85% приходится на отечественные предприятия. В России упаковка производится в первую очередь из древесины – картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, из полимеров (38%), жестяной и алюминиевой продукции (10%), стекла (12%) и прочих материалов.

В настоящее время крупнейшие производители молочной продукции в России не испытывают дефицита упаковочных материалов, несмотря на приостановку работы ряда предприятий на территории России (из России ушли некоторые компании, производившие тетрапак, гофроупаковку и полимеры). Возможность заменить импортное сырье на белый пищевой картон российского производства есть у отечественных бумажных производств в городах Светогорск и Сыктывкар. Также для упаковки может быть использован альтернативный вид картона – бурый, потенциал производства которого в России большой.

«Уход из России крупных западных компаний, производящих упаковку, вызвал обсуждения среди экспертов отрасли, и были высказаны предположения о возможном дефиците упакованной молочной продукции. Действительно, сейчас в России отмечается повышенный спрос на упаковку для молочной продукции, однако отечественные производители имеют достаточные запасы сырья и материалов для его удовлетворения. В основном посыл о возможном возникновении дефицита исходит от предприятий сетевого ретейла. По нашей информации, полученной от крупного сетевого ретейлера, у торговой компании существуют рекомендации для поставщиков продукции, в которой упаковка продукции делится на наиболее предпочтительную (для напитков это бутылки и банки, которые лучше поддаются переработке), менее предпочтительную (многослойная картонная упаковка, тетрапак) и наименее предпочтительную (бэг-ин-бокс, флоупак, пауч, кувшин). Таким образом, основная задача отрасли сегодня заключается в поиске согласия между производителями и ретейлом о приеме продукции в удобной для обеих сторон упаковке», - комментирует руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Российский рынок упаковки является одним из самых быстрорастущих сегментов экономики РФ, в период с 2023 по 2025 год рынок упаковки будет иметь устойчивую тенденцию к росту, ключевыми факторами станут в первую очередь активизация импортозамещения, а также рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов, производство которой будет увеличиваться на 8-10% в год.

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