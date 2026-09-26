В Псковской области проходят чемпионат и первенство по практической стрельбе
Чемпионат и первенство по практической стрельбе, а также зачётный этап Кубка города Пскова проходят в Псковской области в эти выходные, 26–27 сентября, сообщается в канале «Первый Псковский» в MAX.
Кроме того, проходят соревнования участников СВО «Стальной характер».
Состязания собирают представителей различных возрастных категорий, которые демонстрируют навыки скоростной и точной стрельбы на специальных трассах. Практическая стрельба сочетает в себе требования к скорости, точности и мощности выстрела, а участники перемещаются между огневыми рубежами, поражая мишени в условиях ограниченного времени.
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