В Псковской области проходят чемпионат и первенство по практической стрельбе

20:23, 26 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство по практической стрельбе, а также зачётный этап Кубка города Пскова проходят в Псковской области в эти выходные, 26–27 сентября, сообщается в канале «Первый Псковский» в MAX.

Кроме того, проходят соревнования участников СВО «Стальной характер».

Состязания собирают представителей различных возрастных категорий, которые демонстрируют навыки скоростной и точной стрельбы на специальных трассах. Практическая стрельба сочетает в себе требования к скорости, точности и мощности выстрела, а участники перемещаются между огневыми рубежами, поражая мишени в условиях ограниченного времени.