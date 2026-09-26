ТИЦ Псковской области приглашает на мастер-классы ко Всемирному дню туризма

20:45, 26 сентября 2026, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области приглашает жителей и гостей Пскова на приуроченные ко Всемирному дню туризма праздничные мастер-классы, которые пройдут 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ.

Мероприятия будут проходить в течение всего дня – с 10:00 до 20:00 – по адресу Псков, площадь Ленина, дом 3. Участие бесплатное.

В программе два мастер-класса. «Роспись шопера» – здесь участники смогут создать уникальную экосумку с авторским рисунком, которая станет напоминанием о путешествиях и практичным аксессуаром.

На мастер-классе «Конь из джута» научат изготовлению традиционной народной игрушки-оберега, которая символизирует верность и силу и может служить стильным элементом декора.