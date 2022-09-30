ВИДЕО Причину образования огромных очередей на границе назвала глава Пыталовского района

17:29, 30 сентября 2022, ПАИ

Скопление автомобилей и пеших граждан Украины и Молдовы наблюдается на пограничных пунктах пропуска Пыталовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Отмечается, что российские сотрудники пропускных пунктов «Убылинка» и «Лудонка» пропускают всех граждан (кроме тех, кто находится в федеральном розыске) беспрепятственно, но приём граждан на латвийской стороне затруднён. В сутки они пропускают 3-5 машин, поэтому образовались огромные очереди, а люди вынуждены сутками стоять на границе.

Для помощи гражданам администрация района установила биотуалеты, ёмкости для сбора мусора, а также организовала мешочный сбор мусора. Его собирают в ежедневном режиме для поддержания чистоты.

В ближайшие торговые точки организован подвоз предметов первой необходимости и продуктов. Несколько раз в день курсирует автолавка с горячей выпечкой.

Также вдоль очереди из машин днем и ночью полицейские ведут патрулирование.

«На данный момент ситуация контролируемая, и я считаю, что состояние граждан не вызывает никаких опасений», - заключила глава района.