Путин назвал важным для страны и региона проект развития аэропорта Пскова

16:26, 18 сентября 2026, ПАИ

В Пскове менее чем за год построили и ввели в эксплуатацию новый терминал прилёта аэропорта имени княгини Ольги. Объект представили президенту России Владимиру Путину по видеосвязи 18 сентября. Из Пскова с главой государства пообщался генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

«Менее чем за год построили и ввели в эксплуатацию терминал прилёта. Терминал не очень большой, но красивый и уютный для пассажиров. Это часть комплексного плана развития аэропорта. Он реализуется с федеральной поддержкой, при участии субъекта и инвестора», – рассказал Евгений Янкилевич.

Он поблагодарил Министерство транспорта России, Росавиацию и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку проекта. По словам Евгения Янкилевича, губернатор активно занимается развитием гражданской авиации в регионе.

«Мы верим в развитие туристического потенциала Псковской области, не останавливаемся, продолжаем дальше развитие аэропорта. В самое ближайшее время приступим к ремонту существующего терминала», – сообщил генеральный директор «Новапорт Холдинга».

Владимир Путин поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку проекта. «Этот проект очень важный для страны и жителей региона», – отметил президент.