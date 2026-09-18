Псковские врачи напомнили о правилах подготовки к операции

16:16, 18 сентября 2026, ПАИ

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова рассказала об основных правилах, которые важно соблюдать пациентам до и после операции. Об этом она сообщила в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Врач привела историю о пациенте, которому предстояла операция на сердце. Перед вмешательством он отправил вместо себя другого человека со здоровым сердцем, однако в итоге на операцию все же пришел сам. Этот случай, по словам Отрадновой, показывает, насколько важна тщательная идентификация пациента.

«Поэтому врач обязан несколько раз провести идентификацию пациента, чтобы избежать трагедии», - пояснила медик.

Перед операцией пациенту также необходимо сообщить врачу о наличии пирсинга, вставных зубов, принимаемых препаратах и хронических заболеваниях.

Главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева отметила, что при простуде пациента не возьмут на плановую операцию. «Не надо настаивать на операции во что бы то ни стало. Это риск для здоровья. Лучше пересдать анализы, чем подвергать себя опасности», - подчеркнула врач.

Она также рекомендовала не скрывать изменения в самочувствии после хирургического вмешательства. «Врачу нужно рассказывать о самочувствии подробно. Если есть температура, сыпь или нагноение, то может понадобиться повторная операция», - пояснила Астафьева.

Относительно посещения пациентов в реанимации Мария Отраднова напомнила, что родственникам следует приходить туда в спокойном состоянии, без телефонов и при отсутствии признаков заболевания. «В реанимации человек особенно уязвим», - отметила врач.