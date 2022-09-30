Названы условия отсрочки платежа по кредиту

17:23, 30 сентября 2022, ПАИ

Благодаря статьям о финансовой культуре все знают, что кредит – дело хоть и полезное, но ответственное. Хорошо, когда будущие заемщики все просчитывают еще на стадии выбора банка: изучают процентные ставки и рассматривают различные кредитные тарифы. Даже примерный ежемесячный платеж можно просчитать заранее, для этого на сайте каждого банка есть калькулятор кредита.

Но, к сожалению, далеко не все можно предусмотреть. Заемщик может тяжело заболеть, потерять работу, или в семье может случиться пополнение. Во многих случаях клиента может защитить финансовая страховка.

Что делать, если ее нет?

Оповестите банк

В первую очередь нужно позвонить в вашу кредитную организацию и сообщить, что у вас нет возможности выполнить ежемесячный платеж. Сделайте это как можно скорее, иначе банк подумает, что вы уклоняетесь от своих обязанностей, и начислит штрафы.

Попросите изменить условия кредита

Для этого нужно написать в адрес банковской организации заявление о реструктуризации кредита. В его рамках можно уменьшить величину платежей, увеличить срок займа или вовсе отложить платежи на какое-то время.

Помимо этого, у многих организаций предусмотрены свои программы снижения нагрузки на клиента.

Поэтому стоит обговорить все возможные условия.

Не забудьте в письме указать причину вашей просьбы и подкрепить ее документами. Например, копией трудовой книжки, где сокращение указано причиной увольнения, или справкой из медучреждения о состоянии здоровья заемщика.

Лучше отправляйте заказное письмо с описью документов и уведомлением о доставке.

При этом стоит помнить: далеко не всегда банк предоставляет отсрочку платежа. У клиентов, которые до этого исправно платили и заслужили доверие, шансов на смягчение условий больше.

В каких случаях банк откажет 100%:

Если до конца срока кредита осталось менее 3 месяцев, или вы взяли кредит менее 3 месяцев назад.

Вы уволились по собственному желанию или в результате нарушения трудовой дисциплины.

Ежемесячные платежи с регулярными опозданиями, в том числе и по другим кредитам, – ваша норма.

Плохая кредитная история.

Вы работаете неофициально и не можете доказать факт увольнения по независящим от вас причинам.

Кредитный отдел считает, что вы намеренно уклоняетесь от платежей.

Порою бывает так, что банк не хочет идти на уступки, несмотря на все ваши попытки договориться. Эта ситуация тоже не является безвыходной.

В таком случае должнику нужно обратиться в суд с просьбой о рассрочке платежей. При достаточных доказательствах суд, как правило, встает на сторону заемщика и назначает рассрочку.

От неприятностей не застрахован ни один обладатель кредита. Важно сразу сообщить в банк о наличии проблем. В большинстве случаев заемщик получает положительный ответ на отсрочку платежей.

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