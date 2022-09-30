82-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

18:02, 30 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 30 сентября, исторический день. В Кремле подписаны договоры о вхождении в состав России новых субъектов Федерации. За это на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях высказалось подавляющее большинство избирателей. О том, что это означает для России и какими событиями сопровождалось – в очередном, 82-м выпуске проекта «Псковский телеграм» поговорят Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в центре внимания уроки трагедии в Ижевске, кадровые перестановки в правительстве Псковской области, новый старый дресс-код в Доме Советов, предварительные итоги месяца в региональном телеграм-пространстве.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 – на портале ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».