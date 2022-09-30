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На улице Советской Армии в Пскове звершился ремонт тротуаров

Новые тротуары на улице Советской Армии. Фото: Telegram

Завершился ремонт тротуаров на улице Советской Армии по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин.

Всего сделано более 5 км дорожек от улицы 1-я Поселочная до Ленинградского шоссе шириной от 2 до 3 метров. Дополнительно по просьбам граждан будет обустроен пешеходный переход за железнодорожным переездом. Скоро здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку.

«Исполнение контракта задержалось на месяц из-за переноса шести электрических опор за пределы пешеходной зоны. Остались небольшие штрихи, и объект официально введут в эксплуатацию», – написал Борис Елкин в микроблоге.

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