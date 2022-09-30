Медведев назвал заявку Украины в НАТО просьбой «ускорить начало третьей мировой войны»

21:42, 30 сентября 2022, ПАИ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ускорении начала третьей мировой войны.

«Зеленский хочет ускорено вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня.

Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», – написал Дмитрий Медведев.