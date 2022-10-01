В Новосокольниках прошла акция «Осторожно, мошенники»

23:18, 01 октября 2022, ПАИ

Сегодня, 1 октября, в День пожилого человека, в Новосокольниках волонтёры провели информационную акцию «Осторожно, мошенники!», сообщает газета «Новосокольнический край».

Добровольцы расклеили листовки с информацией о том, как не пострадать от действий мошенников, по городу, а также раздали их гостям праздничного концерта в районном Доме культуры.

Инициаторами акции выступили МО МВД России «Новосокольнический» и члены Общественного совета.