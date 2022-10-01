Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Футбольный матч между работниками прокуратуры завершился в Пскове

Сегодня, 1 октября 2022 года, на стадионе «Машиностроитель» в г. Пскове состоялся товарищеский турнир по мини-футболу, посвященный 625-летию Псковской судной грамоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Псковской области».

Турнир организован и проведён по инициативе прокурора области Ивана Грибова.

На мероприятии, в качестве почетного гостя, присутствовала начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу государственный советник юстиции 2 класса Нелли Солнышкина.

Участников турнира поприветствовали прокурор области Иван Грибов, заместитель Губернатора Псковской области Александр Серавин, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В соревнованиях приняли участие команды прокуратуры Псковской области, Правительства Псковской области, Администрации г. Пскова, Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, сборной предпринимательского Союза, Адвокатской палаты Псковской области, а также приглашенные гости – работники прокуратур Республики  Коми и Архангельской области. В категории «юниоры» в турнире приняли участие команды учебных заведений Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 октября 2022

Завершился бой великолукского бойца ММА Руслана Шамилова
01 октября 2022

Удачным уловом судака делится житель Псковской области
01 октября 2022

В Новосокольниках прошла акция «Осторожно, мошенники»
01 октября 2022

Футбольный матч между работниками прокуратуры завершился в Пскове
01 октября 2022

Четыре балетных постановки ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга представят в Пскове
01 октября 2022

Участники клуба «Хорошо бы песня сложилась» отметили два праздника в один вечер
01 октября 2022

Сегодня впервые в Невеле прошли соревнования по внедорожному GPS-ориентированию
01 октября 2022

Цветы возложили на могиле героя в Локне после турнира памяти

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...