Футбольный матч между работниками прокуратуры завершился в Пскове

23:02, 01 октября 2022, ПАИ

Сегодня, 1 октября 2022 года, на стадионе «Машиностроитель» в г. Пскове состоялся товарищеский турнир по мини-футболу, посвященный 625-летию Псковской судной грамоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Псковской области».

Турнир организован и проведён по инициативе прокурора области Ивана Грибова.

На мероприятии, в качестве почетного гостя, присутствовала начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу государственный советник юстиции 2 класса Нелли Солнышкина.

Участников турнира поприветствовали прокурор области Иван Грибов, заместитель Губернатора Псковской области Александр Серавин, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В соревнованиях приняли участие команды прокуратуры Псковской области, Правительства Псковской области, Администрации г. Пскова, Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, сборной предпринимательского Союза, Адвокатской палаты Псковской области, а также приглашенные гости – работники прокуратур Республики Коми и Архангельской области. В категории «юниоры» в турнире приняли участие команды учебных заведений Псковской области.